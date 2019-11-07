«Зенит» готов оплатить городу переименование станции «Новокрестовская»

Футбольный клуб «Зенит» действительно готов компенсировать бюджету Петербурга возможные издержки в случае переименования станции метро «Новокрестовская». Об этом стало известно «Фонтанке» 7 ноября. Затраты могут возникнуть при внесении изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро.

В самом «Зените» подтвердили желание внести соответствующие изменения.

«Клуб действительно обратился к городу с инициативой переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Сейчас в западной части Крестовского острова проводят свои домашние игры не только ФК «Зенит», но и одноимённые баскетбольная и волейбольная команды. Все понимают, что основной объем пассажиропотока «Новокрестовской» приходится именно на дни проведения матчей и других мероприятий на «Газпром Арене». Плюс, присвоение топографическим объектам, расположенным вблизи от домашних стадионов, наименований спортивных команд, является общемировой практикой. Новое название станции метро, вызывающее ассоциации у туристов и болельщиков с «Зенитом», как нам кажется, существенно облегчит поиск стадиона на картах и путеводителях и вызовет аналогии с конкретным местом в Санкт-Петербурге», – подчеркнул пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Ранее исследовательская компания «Агентство социальной информации Санкт-Петербурга» провела опрос среди петербуржцев по поводу переименования станции. 44 процента поддержали идею назвать ее в честь футбольного клуба «Зенит». Против выступили 26 процентов. Остальные воздержались.



