Коммунисты встречают годовщину Октября там, где не разрешили власти. Дойти до «Авроры» дали не всем

Традиционная акция в честь 102-й годовщины Октябрьской революции, которую 7 ноября проводят коммунисты, в Петербурге проходит с задержаниями. На подступах к крейсеру «Аврора» полиция остановила не меньше десяти человек.

Как сообщают в городском отделении КПРФ, в автозак отправили шестерых участников участников акции, в том числе руководителя фракции в Законодательном собрании и первого секретаря петербургского горкома партии Ольгу Ходунову.

Коммунистам в этом году снова не удалось согласовать со Смольным шествие от Финского переулка до Петроградской набережной. Городские власти предложили митинговать в Удельном парке, но в КПРФ не отказались от мероприятия.

Движение к «Авроре» начали от Соборной мечети на Кронверкском проспекте, в восемь часов у крейсера запланировано возложение цветов и встреча с депутатами. По оценкам корреспондента «Фонтанки», на прогулку вышли около трёхсот участников. Четверых задержали около половины восьмого, у «Авроры» полицейские остановили ещё человек восемь. Отмечается, что полицейские провожают их в автозаки практически интеллигентно и не всегда успешно: некоторых участников толпе удалось отстоять.



