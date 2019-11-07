«Посадки будут». Зеленский обрисовал будущее политиков и чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правоохранители расследуют много уголовных дел в отношении политиков и чиновников и пообещал «посадки». Во время своего обращения президент Украины разъезжал по Киеву за рулем автомобиля Tesla.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что скоро в стране начнутся «изысканные посадки». Он сказал, что в ближайшее время в суды будет передан ряд важных дел.

«Не очень много "посадок"? Пока это не началось? И согласен, и нет… В чем проблема, почему нет быстрых "посадок"? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет», – цитирует Зеленского 7 ноября РИА Новости.

По его словам, чиновникам и политикам, которые совершили правонарушение, остается только выезжать за границу, «но не у всех выйдет». Зеленский отметил, что если какие-то дела «развалятся» в судах, правоохранители будут возбуждать новые дела.



