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Происшествия
07.11.2019 19:53
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В Ростовской области полицейский сбил пешехода и бросил его тело в лесу за 30 км от места ДТП

Следственный комитет Ростовской области расследует смертельное ДТП с участием сотрудника полиции, теперь уже бывшего. Тело погибшего под колесами его машины парня нашли в лесопосадке спустя несколько дней после происшествия.

ДТП произошло поздним вечером 2 ноября. Как пишет 161.ru, 22-летний житель Новочеркасска Руслан отдыхал с друзьями под Батайском. Около одиннадцати вечера 2 ноября он отправился пешком в Ростов, шел по обочине трассы. Когда к утру родственники парня сообщили, что он пропал, близкие отправились на поиски.

На трассе Ростов – Азов нашли кроссовки Руслана, пятна крови осколки стекла, часть бампера автомобиля и следы волочения. Во вторник, 5 ноября, в лесопосадке в Азовском районе, недалеко от хутора Зеленый, обнаружили его тело. По подсчетам 161.ru, от места ДТП до места, где нашли тело, около 30,7 километра.

Было установлено, что смерть молодого человека наступила в результате ДТП, к совершению которого причастен сотрудник полиции, сообщает пресс-служба СУ СК Ростовской области. На допросе подозреваемый рассказал, что около 23:30 выехал из Азова в Ростов-на-Дону на автомобиле Mercedes. Во время движения по трассе он почувствовал удар, остановился и увидел лежащего без сознания мужчину. Собираясь отвезти его в больницу, полицейский перенес пострадавшего на заднее сиденье машины, но по дороге понял, что мужчина скончался. Испугавшись, он отвез тело потерпевшего в лесопосадку и оставил там.


В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело по по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В ходе расследования уголовного дела версия подозреваемого об обстоятельствах произошедшего будет тщательно проверена», – отметили в следственном комитете.

По информации 161.ru, после ДТП сотрудник полиции не сообщил о произошедшем руководству и уехал в командировку. В итоге его срочно вызвали обратно. В настоящее время полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и решением суда заключен под стражу.

Видео: 161ru/Youtube

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