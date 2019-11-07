Туалетные рекорды. Водоканал назвал район, где чаще всего используют канализацию не по назначению

Шушары удерживают первенство среди районов Петербурга, где в канализацию утрамбовывают то, чему место в мусорке. Необычный рейтинг привел Водоканал, которой 7 ноября перезапускал местную насосную станцию.

Как сообщили на предприятии, из-за нерастворимых отходов работу местной канализационной насосной станции приходится приостанавливать до пяти раз в неделю. В четверг насосы прочищали в очередной раз, избавляя их от тряпок, нетканых материалов и другого постороннего мусора.

Набившийся ком, как живописуют на предприятии, оказался настолько плотным, что сотрудникам пришлось поддевать его ломом. При этом часть до насосной станции не добралась и застряла на сетях водоотведения.

Поток мусора на станции в Шушарах называют аномальным, а жителей посёлка признают абсолютными рекордсменами по нецелевому использованию унитазов. Подобные засоры, как напоминают на предприятии, чреваты серьезными нарушениям работы не только насосной станции, но и всей системы водоотведения с вытеканиями на улицы.

Водоканал занимается профилактикой засоров и проводит разъяснительные беседы с рекордсменами по загрязнению. Напоминания о предназначении туалетов регулярно публикуются на сайте, при этом порой используются неожиданные инфоповоды.



