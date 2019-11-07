СМИ: Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома». Деньги обещает потратить на «инвестиции в России»

Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже компании «Стройгазмонтаж» – крупнейшего подрядчика «Газпрома». Как пишет 7 ноября РБК со ссылкой на свои источники, покупателем стала «дочка» газовой монополии, сумма сделки составила около 75 млрд рублей.

По информации издания, компанию Ротенберга приобрела структура «Газпрома» «Газстройпром» – новый единый подрядчик госмонополии. Представитель бизнесмена уточнил, что полученные средства Ротенберг планирует направить «на инвестиции в России».

Напомним, «Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году. Аркадий Ротенберг тогда за 8,3 млрд рублей купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». К 2014 году «Стройгазмонтаж» стал крупнейшим подрядчиком газовой монополии. По данным системы СПАРК, в 2014 – 2018 годах выручка компании Ротенберга составила 1,5 трлн рублей, были выплачены дивиденды на 77 млрд рублей.



