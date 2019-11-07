Стало известно, во сколько обойдется билет на поезд от Петербурга до Севастополя

Билет на поезд из Петербурга в Севастополь будет стоить от 3 500 рублей, а из Москвы в Симферополь — от 2 900. Прокатиться можно будет уже под Новый год.

О расценках на билеты сообщают 7 ноября «Ведомости» со ссылкой на оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс». В 3,5 – 4,5 тысячи рублей обойдется место в плацкарте, в 3,9 – 8,9 тысячи — в купе. Билеты на московский поезд могут доходить в цене до 14,2 тысячи (СВ-вагон).

Предполагается, что первый поезд с Московского вокзала отправится 23 декабря в 14:00, путь займет 43,5 часа. Всего на этом направлении будут курсировать пять одноэтажных поездов с плацкартными и купейными вагонами. На маршруте Москва – Симферополь плацкарты не будет, только купе и СВ, а составы будут двухэтажными. Курсировать они начнут 24 декабря.

Ранее стало известно, что билеты на крымские направления можно будет приобрести с 8 ноября. Оператором Минтранс выбрал частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия». На настоящий момент компания осуществляет перевозки между Петербургом и Москвой.



