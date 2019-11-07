На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно

В выходные с 9 по 11 ноября на кольцевой автодороге будут на короткое время полностью перекрывать движение в обоих направлениях и пять съездов. На развязке с Московским шоссе «Ленэнерго» будет монтировать высоковольтные линии.

Как сообщает 7 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь с 9 на 10 ноября и с 10 на 11 ноября филиал ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» будет вести на развязке КАД с Московским шоссе работы по демонтажу и монтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции воздушной линии 110 кВ Ленсоветовская-1. В связи с этим для безопасности участников движения будут три раза за ночь полностью перекрывать проезд по внешнему и внутреннему кольцу, а также съезды:

№3 – с внутреннего кольца на Московское шоссе;

№4 – с Московского шоссе на внутреннее кольцо;

№5 – с внешнего кольца на Витебский проспект;

№6 – с Витебского проспекта на внешнее кольцо;

№12 – с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Движение будет прекращаться в периоды с 1:00 до 1:20, с 2:00 до 2:20 и с 3:00 до 3:20.

Дополнительно к этому в ночь с 9 на 10 ноября три раза полностью перекроют съезд №6 с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД. Продлится закрытие не более 15 минут за один раз.



