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07.11.2019 18:47
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Картины братьев Ананьевых на сотни миллионов рублей нашли на складе возле православного храма в Подмосковье

Следователи обнаружили на территории складского помещения в Подмосковье более 200 картин и финансовые документы, связанные с бывшими бенефициарами Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Об этом 7 ноября пишет РБК. 

Картины были вывезены из Института русского реалистического искусства (ИРРИ) в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы, который был наложен по просьбе Промсвязьбанка. Оценочная стоимость полотен классиков соцреализма Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки и других составляет «сотни миллионов рублей», говорили в ИРРИ. Картины были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб.

По информации Forbes, склад, на котором обнаружили полотна, располагается возле Смоленского храма в селе Константиново. В самом храме заявили, что помещения складов сдавались в аренду, сейчас там действительно работают правоохранители.

Напомним, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы являлись бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда ЦБ ввел в нем временную администрацию. Спустя неделю после этого Центробанк обратился с заявлением о незаконных действиях менеджмента банка в правоохранительные органы. Часть кредитных досье на 109 млрд рублей, по мнению ЦБ, пропала или была уничтожена. Кроме того, сообщалось о попытке вывода средств из банка накануне введения временной администрации. Дмитрий Ананьев почти сразу после этого покинул страну, его брат Алексей также уехал, однако вернулся в январе 2018-го. 


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