Приходу нужно расширяться. Юным лыжникам предложили катиться

До конца августа 2020 года детскую спортшколу выселят из здания по заявке соседнего прихода. А чиновникам не хватило пяти лет, чтобы найти юным лыжникам новое пристанище.

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Из здания на Выборгском шоссе выселяют детско-юношескую спортивную школу по прыжкам на лыжах с трамплина. Постройку в качестве бывшего церковного имущества еще в 2013 году присмотрел себе сосед школы — приход Спасо-парголовкого храма. До сих пор чиновники не смогли найти для учебного заведения достойное альтернативное помещение. Но дедлайн выезда предварительно уже назначили на 31 августа 2020 года. Детям взамен предложили приютиться в помещении на Сиреневом бульваре, которое требует ремонта и не подходит под нужды спортсменов.

В конце октября 2019 года родители спортсменов детско-юношеской школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному многоборью в очередной раз встретились с чиновниками районного и городского разлива, чтобы обсудить грядущий переезд учебного заведения из занимаемого ими последние 60 лет здания по адресу Выборгское шоссе, 102. Разговоры тянутся последние пять лет, после того, как в августе 2013 года религиозная местная организация приход Спасо-Парголовкого храма обратилась в Смольный с заявкой на передачу церкви здания школы. А городские власти согласились отдать объект церкви.

Здание — объект культурного наследия «Дом церковно-приходской школы и причта», было возведено в 1902 году. Приход хочет получить недвижимость на основании федерального закона №327 о передаче имущества религиозного назначения. Согласно определению, это недвижимость, построенная для совершения богослужений, религиозных обрядов и церемоний, молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессионального религиозного образования, монашеской жизнедеятельности, паломничества. Город здание таковым признал, однако обосновывающие решение документы родителям юных спортсменов до сих пор не показали.





В историко-культурной экспертизе, которую проводили в 2016 году, говорится, что сведения об эксплуатации в XX веке здания «в архивах и литературных источниках не выявлены». С другой стороны, документ приводит справку об объекте, размещенную на портале Citywalls. Там со ссылкой на центральный исторический архив говорится, что здание до сентября 1919 года было третьим приходским домом. В нем «находились квартиры второго священника Спасо-Парголовского храма, диакона, просфорни и «сиротствующих», то есть людей относившихся к приходу, получавших от прихода пособия, но на нем в качестве служащих не состоявших (вдов священников, диаконов, псаломщиков, незамужних дочерей умерших священников и так далее)». То есть при желании о религиозном назначении можно было бы подискутировать.

Аппетиты церкви разрослись после того, как в мае 2013 года ушел из жизни протоиерей Михаил Сечейко, который в течение 18 лет возглавлял приход. На расширение за счет здания детской спортшколы религиозная организация нацелилась спустя два месяца после появления нового настоятеля, Романа Ковальского. Священнослужитель, с которым связалась «Фонтанка», услышав, о чем пойдет речь, сразу заявил, что «не комментирует ничего». Запрос редакции на указанную на сайте прихода почту на момент публикации остался без ответа.

«Если хочешь что-то изменить, надо думать, как будут себя чувствовать люди от этих перемен», – рассуждал Ковальский в своем первом интервью в качестве настоятеля прихода Спасо-Парголовского храма. Скрывать планы он не стал: «Прежде всего, нашей воскресной школе надо расширяться. Ведь у нас есть и своя газета, и община «Забота», которая занимается социальным служением. Для этой деятельности тоже нужно помещение. Сейчас завершается ремонт старого здания. Хотелось бы еще вернуть соседний дом, принадлежавший храму, и открыть там православную гимназию».

К слову, ремонт старого здания, о котором упомянул служитель, стал поводом для иска комитета имущественных отношений. Оно после реконструкции, на которую приход, следуя распространенной практике, не спросил необходимое разрешение на строительство, разрослось с 500 до 1,6 тысяч квадратных метров. Смольный подал иск на признание за городом собственности на самовольную постройку, и 23 апреля арбитраж решил дело в пользу чиновников. Почти с уверенностью можно сказать, что в ближайшем будущем приход подаст заявку на получение объекта в собственность и не встретит отказа, легализовав таким образом самострой. Это сложившаяся практика.

Возможно, градус негатива был бы значительно ниже, если бы чиновники позаботились о новой локации для спортшколы, которая занимает здание на Выборгском шоссе больше 60 лет. Но за пять лет этого не произошло.

В комитете по спорту, если судить по ответам чиновников, родителей юных спортсменов успокаивать словами, что выгонять школу не будут, пока не найдут или не построят достойную замену, не стали. В августовском ответе комитета за подписью Светланы Кузьмицкой говорится что после высвобождения здания для прихода, которое приблизительно назначено на 31 августа 2020 года, «для временной организации тренировочного процесса..., сбора воспитанников... для доставки на автобусах к месту проведения тренировок на территории лыжной базы «Трамплин» будет использоваться база одного из общеобразовательных учреждений Выборгского района».

Комитет имущественных отношений в 2019 году просил комстрой включить строительство новой спортшколы в адресную инвестпрограмму. Однако в 2019 году и в планах на 2020-2021 года такие расходы в бюджете не предусмотрены. На основании распоряжения КИО школа получила в безвозмездное пользование помещение площадью 445 кв. метров (на четверть меньше здания на Выборгском) на Сиреневом бульваре, 18, корпус 1, литера В. Первый этаж занимает медцентр.





Как рассказала мама одного из детей, Татьяна, под нужды школы локация категорически не подходит. В числе обязательных требований — медкабинет на первом этаже, а также наличие трех туалетов, тогда как в распоряжении школы — только два. Места для охранника нет. Кроме того, у здания нет парковки для собственного автобуса и ограждения, самому помещению требуется капитальный ремонт. В ответе Смольного от 18.07.2019 (есть в распоряжении редакции) чиновники признают, что выделенное помещение для учебного процесса не подходит. Поэтому «изыскивается возможность построить на лыжной базе «Трамплин» в областных Юкках дополнительное здание. В майском ответе администрации Выборгского района утверждается, что каморка над медцентром для размещения школы все же использоваться не будет. Кроме того, город рассматривает возможность выкупа у застройщика помещения на улице Николая Рубцова.

Отписки, слово в слово повторяющие ответы городских чиновников, приходили родителям в ответ на обращения в управделами президента, Минспорта, к губернатору Петербурга Александру Беглову.

«После наших обращений, что мы встали на защиту детей и их интересов, а также спорта олимпийского уровня, начались проверки школы, администрация начала искать недочеты в работе тренеров и школы, – рассказывает Татьяна. – Уволили завуча, которая была сердцем и душой школы. На собрании 30 октября устроили регистрацию, спрашивали ФИО родителей, детей и тренеров».

Родители предприняли настойчивые попытки ознакомиться с документами, которые подтверждали бы правомерность передачи, однако ни районная администрация, ни сам приход информацию не предоставил.

Самостоятельные попытки родителей установить истину привели родителей в архивы. «Юнаковский протеирей того времени Спасо-Праголовской церкви, судился с неким господином Павлиновым за эту землю, и не смог ничего отсудить, – перечисляет результаты изысканий Татьяна. – Он даже клеветал на Павлинова, за что и был осужден по статье за клевету. Якобы землю Павлинов захватил, и что она принадлежала церкви. Есть судебное постановление, где четко сказано, что эти земли никогда церкви не принадлежали. От 1911 года документ».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»