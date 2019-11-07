Горшок из «Короля и Шута» стал голосовым помощником. Он может рассказать сказку и впасть в экзистенциальный кризис

«Яндекс» обучил голосового помощника «Алису» переключаться в режим Горшка. Он отвечает цитатами из песен «Короля и Шута» и громогласно заявляет «Хой!», когда вопрос расходится с его картиной мира.

Как пишет «Медуза» 7 ноября, разработчик «Яндекса» Марат воплотил в жизнь идею анонимного петербургского художника Duran, который в начале месяца нарисовал комикс об общении с голосовым помощником Горшком.

Голосовой помощник Горшок pic.twitter.com/0m8rbOvRzs — Duran / Дюран (@userdie) November 4, 2019

Строчками из песен он отвечает на вопросы о погоде. Подсказывает, что надеяться на скорую доставку пиццы нечего, потому что «с тех пор, как он ушел, лет десять прошло», а на дружеской вечеринке «нужно по-любому людям выпить рому». Может поднять самооценку и знает себе цену: «Без моих идей, невежа, ты б и шагу не шагнул». Горшок обещает ни в чём не отказывать, но, как и подсказывает комикс, с ним нельзя говорить на темы, способные пошатнуть картину мира искусственного интеллекта. В противном случае голосовой помощник отвечает исключительно «Хой!».





Услышать голос лидера «Короля и Шута» можно на умных колонках «Яндекса» и мобильных телефонах с «Алисой» по команде: «Алиса, запусти навык «голосовой помощник Горшок».