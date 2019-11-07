«Это социально несправедливо». Смольный отказал петербуржцам в парковке по принципу «чет/нечет» на Рубинштейна

Инициативные горожане предприняли попытку ввести попеременную парковку на улице Рубинштейна по четным и нечетным дням, однако Смольный отказал гражданам. Об этом 7 ноября «Фонтанке» сообщил идеолог изменений Александр Шабаров.

«Установка знаков 3.29 и 3.30 по левой и правой стороне улицы Рубинштейна и ул. Ломоносова "парковка по четным/нечетным" успешно используется во всем мире на узких улицах. Из-за одной машины, которая удобно стоит для одного человека не должны страдать тысячи машин, проезжающих в течение дня по этой же улице», – объясняет свою инициативу Шабаров. По его мнению, такая мера даст положительный эффект в виде отсутствия пробок, что особенно важно для экстренных служб, а также появится простор для маневра эвакуатуров, которые смогут забирать нарушителей. Кроме того, петербуржец считает, что таким образом снизится количество посетителей улицы, приехавших на личных авто.

Однако в Дирекции по организации дорожного движения Шабарова разочаровали. «Введение предлагаемого Вами запрета стоянки транспортных средств на рассматриваемых улицах Центрального района Санкт-Петербурга вызовет многочисленные обоснованные жалобы граждан и будет являться мероприятием неоправданным и социально несправедливым по отношению к автовладельцам, проживающим в центральной части Санкт-Петербурга», – сообщает учреждение.

Несмотря на отказ, Шабаров не сдается и предпринял новую попытку. Есть и новое предложение – обустроить разметку-«вафельницу» на перекрестке Лиговского и Невского, где недобросовестные и недальновидные водители регулярно создают препятствие перпендикулярному потоку. «Вафельница», которая в этом году впервые появилась на петербургских перекрестках, помогла бы наказать нарушителей рублем. На новый запрос горожанин пока не получил ответа.



