Глава Минтруда заявил, что от строительства новых ПНИ решено отказаться

Глава Министерства труда и социально защиты Максим Топилин на заседании Общественного совета при министерстве заявил, что ни одного нового психоневрологического интерната (ПНИ) больше строится не будет, сообщает АСИ.

Напомним, НКО и организации родителей детей-инвалидов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить строительство больших интернатов для людей с ментальной инвалидностью и создать альтернативу – сопровождаемое проживание. Обращение подписали Наталья Водянова (фонд «Обнажённые сердца»), режиссёр Любовь Аркус (фонд «Выход в Петербурге»), актёр Егор Бероев (фонд «Я есть») и многие другие. В письме, в частности, отмечается, что люди в интернатах живут фактически в тюремных условиях, поскольку учреждения, как правило, закрытые: к ним не всегда пускают родственников, они порой лишены медицинской помощи, сами ПНИ зачастую находятся в удалённой местности. Люди оказываются в полной изоляции.

Топилин на заседании заявил, что в следующем году будут только достраивать ПНИ, которые уже находятся в процессе строительства.

«Ни одного нового психоневрологического интерната в перечне строек нет. Официально заявляю. Только учреждения для пожилых людей, но это не ПНИ. Все ПНИ мы убрали. Мы вообще исходим из того, что будем делать комплексные центры по новой технологии. Но для новой технологии, для тех концепт-проектов, которые подготовлены, регионам требуется как минимум следующий переходный год, чтобы начать делать это в 2021 году», — цитирует министра АСИ.

Заместитель директора департамента по делам инвалидов Наталья Штангей в свою очередь сказала, что в программу «Доступная среда» на 2021-2025 годы заложат средства регионам на развитие сопровождаемого проживания. Предусмотрено также совершенствование медико-социальной экспертизы.

Новые социальные учреждения будут строить, но по концепт-проектам. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Петрова. В частности, Минтруд совместно с Минстроем проводил архитектурный конкурс на лучший концепт-проект зданий стационарных организаций для пожилых людей. Все проекты будут вносить в реестр повторного применения – это позволит тиражировать новые объекты и софинансировать объекты, соответствующие новым требованиям.

«Должны появиться учреждения другого типа, где люди жили бы в совсем других условиях. У них должна быть возможность прогулок, безбарьерное перемещение. Эта сфера должна получить другой облик – облик, в котором люди не будут бояться жить», — сказала замминистра.

Один из важнейших вопросов, который был поднят – это возвращение дееспособности. Директор Центра лечебной педагогики Анна Битова считает важным проводить комплексное освидетельствование человека, а не только медицинское, особенно когда принимается решение о возможности отпустить человека из интерната.

«Мы видим, что во всех психоневрологических интернатах есть люди, которые, если бы имели жилье, могли жить практически самостоятельно, под небольшим присмотром. Для этого нужно оценивать социальные навыки человека», — сказала Битова.

Часто бывает, что даже после положительного результата медико-социальной экспертизы суд отказывает. Такое, по словам Битовой, регулярно происходит во многих регионах России. Она уверена, что этот вопрос нужно обсуждать с судейским корпусом.

Есть вопросы и к медико-социальной экспертизе, которая лишает человека дееспособности, подчеркнула директор Центра лечебной педагогики.

«Это очень серьезная вещь: недееспособный человек даже нитки себе не может купить. Какой в этом смысл? Можно вернуть дееспособность частично, ограничить операции с крупными суммами, право собственности, но оставьте человеку возможность решать хоть что-то», — сказала Битова.

В 2019 году были проведены проверки и мониторинг ПНИ в разных регионах, которые выявили не только нарушения законодательства, но и ключевые проблемы интернатов. В будущем году данная практика будет продолжена. В проверках примут участие Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и общественные организации.