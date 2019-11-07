Банька для россиян. Польский экс-спринтер, обещавший «трудные решения» в отношении России, стал новым президентом ВАДА

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Как сообщает пресс-служба организации, его кандидатуру единогласно поддержал совет учредителей ВАДА, заседание которого проходит в польском городе Катовице в четверг, 7 ноября.

Банька был единственным кандидатом на пост президента ВАДА. Он вступит в должность 1 января.

Банька — бывший легкоатлет, специализировался на беге на 400 м. Участник чемпионатов мира и Олимпийских игр. С 2015 года возглавляет министерство спорта и туризма Польши.

Ранее Банька неоднократно комментировал допинговый скандал в России и, в частности, ситуацию с изменениями в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была передана ВАДА.

«Если есть веские доказательства против конкретной страны, будут приниматься трудные решения. Так будет со всеми спортсменами вне зависимости от того, из России они, США или Польши. Пойманных на допинге нужно сурово наказывать. У допинга нет национальности. Я хочу, чтобы все уяснили: я никогда не потерплю обмана в спорте. Я никогда не потерплю спортсменов, принимающих допинг. Я никогда не потерплю манипуляций», — говорил Банька.



