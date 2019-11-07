Днем — школьная уборщица, ночью — дерзкая угонщица. Экстремала в юбке приговорили за десять автомобильных краж

В Петербурге вынесен приговор по делу о серии автоугонов, к которым оказалась причастна современная Золушка. На публике Кристина Круглова вела неприметный образ жизни, пользуясь поддержкой государства на ниве школьного клининга.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 7 ноября, накануне Невский районный суд признал Круглову виновной в десяти эпизодах автомобильных краж, совершенных весной 2017 года.

«Ей назначены 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Взята под стражу в зале суда немедленно», – уточнили в пресс-службе.

Круглову задержали в июне 2017-го. Почти два года она провела под стражей и домашним арестом. Время зачтется в срок наказания. В тюремном исчислении она отбыла уже около 2 лет и может подавать на условно-досрочное освобождение.





Из-под домашнего ареста Круглова освободилась в апреле 2019-го, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «уборка зданий» и подалась на государственные аукционы. За короткий период она набрала портфель заказов на сумму более 2,2 млн рублей. Ее услугами пользуются Университет кино и телевидения и школы Кировского и Невского районов.

До ареста Круглова исповедовала иной образ жизни. Она непосредственно участвовала в угонах автомобилей. Пользуясь ранее полученными навыками экстремального вождения, перегоняла похищенное в гаражные боксы для разборки.