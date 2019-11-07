Билеты на поезд из Петербурга в Крым можно будет купить с 8 ноября. Поезда поедут в декабре

Железнодорожные билеты из материковой части России на территорию Крыма поступят в продажу 8 ноября. Об этом со ссылкой на сообщение перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» пишет РБК.

Ранее сообщалось, что оператором Минтранс выбрал частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия». На настоящий момент компания осуществляет перевозки между Петербургом и Москвой.

В начале ноября ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовало расписание поездов Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь. Судя по нему, отправляться с Московского вокзала состав будет ежедневно, дорога займет 43 часа 25 минут.



