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Бизнес
07.11.2019 17:49
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Билеты на поезд из Петербурга в Крым можно будет купить с 8 ноября. Поезда поедут в декабре

Железнодорожные билеты из материковой части России на территорию Крыма поступят в продажу 8 ноября. Об этом со ссылкой на сообщение перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» пишет РБК. 

Ранее сообщалось, что оператором Минтранс выбрал частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия». На настоящий момент компания осуществляет перевозки между Петербургом и Москвой. 

В начале ноября ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовало расписание поездов Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь. Судя по нему, отправляться с Московского вокзала состав будет ежедневно, дорога займет 43 часа 25 минут. 


Справка:

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

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