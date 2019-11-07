Дачу Громова в Лопухинском саду освобождают от лесов. Деревянный памятник на шаг ближе к центру искусств

В Лопухинском саду после реставрации снимают строительные леса с дачи Громова — памятника деревянного зодчества, реставрация которого началась три года назад. Об этом 7 ноября сообщил комитет по охране объектов культурного наследия Петербурга. В здании планируется разместить центр искусств.

Деревянная дача не использовалась с 2009 года и находилась в аварийном состоянии. В 2016-м за счет бюджета провели первоочередные противоаварийные мероприятия: укрепили фундамент, расчистили подвалы. Работы сопровождались интересными находками: на потолке террасы при расчистке обнаружили орнаментальную трафаретную масляную живопись, а в подвале – скульптуры из мрамора и гипсовый бюст, предположительно отца бывшего владельца дачи купца Василия Громова Федора.

В 2018 и 2019 годах подрядчик, компания «ПСБ «Жилстрой», последовательно отреставрировала западный и южный фасады, наружные декоративные элементы из металла, деревянную отделку, крыльцо.

Всего на реставрацию здания по программе КГИОП за три года было выделено 230 млн рублей. Комитет выдал задание на разработку документации по приспособлению к современному использованию дачи «Подростково-молодежному центру «Петроградский», в здании разместится центр искусств.



