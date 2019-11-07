ЖК «Мой мир» аккредитован банками-партнерами ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

Новый проект ГК «Полис Групп» «Мой мир» аккредитован в рамках ипотечных программ в Сбербанке, ВТБ, банках ДОМ.РФ, Открытие, Санкт-Петербург, Уралсиб, а также АкБарс Банке.

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Мой мир» расположен в городе Мурино Ленинградской области. Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей.

В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника. Всего в новом проекте представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 4 квартале 2022 года.

Стоимость квартир начинается от 1,6 млн рублей.

Уточняйте условия ипотечных программ у менеджеров отдела продаж ГК «Полис Групп»

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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