В Австрии задержан экс-чиновник Минкульта, обвиняемый в хищении на стройке Эрмитажа

Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства культуры РФ задержан в Австрии за отмывание денег. Об этом 7 ноября объявила полиция Испании, уточнив, что в России он обвиняется в хищениях на стройке Эрмитажа.

Как сообщает ведомство, экс-чиновника, его бывшую жену, сына и испанского адвоката задержали накануне по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости в Марбелье, которая обошлась в 4 млн евро. По версии следствия, это могут быть доходы от коррупционных и налоговых преступлений на территории РФ.

«В одном из судебных разбирательств в России он обвиняется в растрате около 7,2 млн долларов государственных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении полиции.

Расследование началось в июле 2018 года после того, как российские власти сообщили, что чиновник вместе с женой и сыном могут скрываться в испанском Коста-дель-Соль. Семья, как выяснили полицейские Испании, проживала в городе Эстепона (провинция Малага) по крайней мере с 2015 года.





«Агенты обнаружили, что от имени испанской компании, связанной с ними, в городе Марбелья была приобретена недвижимость класса люкс, за которую в 2015 году была выплачена сумма в 4 миллиона евро, переведенная с банковского счета в Швейцарии», – добавляют в полиции. Кроме виллы, в рамках расследования арестованы четыре дома в Эстепоне и Марбелье, автомобиль стоимостью около 100 тысяч евро, ещё порядка 160 тысяч на банковских счетах, а также ювелирные украшения.

В ведомстве не раскрывают имён задержанных. По данным источника ТАСС, это Борис Мазо. Бывшего руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта заочно арестовали в России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В мае прошлого года его объявили в международный розыск. Тогда адвокат заявлял, что Мазо находится за пределами страны на лечении. Суд арестовал его подмосковное имущество, а также виллу в Испании.

Адвокат Владимир Мусияка подтвердил, что Мазо находится в Вене, но опроверг задержание. «Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу – я не знаю», – цитирует его РИА «Новости».

Борис Мазо и экс-министр культуры Григорий Пирумов являются фигурантами дела о преступном сообществе, созданном для хищений на госконтрактах. Один из эпизодов — хищение не менее 450 млн рублей при заключении контракта на строительство фондохранилища Эрмитажа. Оба также были фигурантами первого дела Минкульта. За хищение 164 млн на охраняемых объектах Пирумов и Мазо получили небольшие сроки и вышли на свободу. Бывший министр культуры на воле не задержался, он арестован по «эрмитажному делу».