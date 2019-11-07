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Общество
07.11.2019 17:17
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В Петербурге хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса. Позабывших про медицинскую этику вычисляет комиссия

Технически непростую операцию пришлось сделать петербургским хирургам: предмет, изъятый из живота пациента, изумил врачей. Всех участников этой операции ждет неминуемое наказание.

В Петербурге хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса. Позабывших про медицинскую этику вычисляет комиссия

При поступлении в одну из больниц Петербурга мужчина кричал от боли. Промедление с хирургическим вмешательством могло стоить ему жизни. Если бы не профессионализм врачей, мужчина мог бы претендовать на звание лауреата премии Дарвина: в его прямой кишке обнаружили невероятных размеров фаллос.

– Петербуржец поступил в больницу в очень тяжелом состоянии около 14.00. Диагноз – инородный предмет в прямой кишке, – рассказали «Доктору Питеру» в клинике. – В течение часа его обследовали и отправили на операционный стол. Операция была непростой из-за больших объемов предмета. Он был настолько велик, что если бы мужчину не прооперировали по экстренным показаниям, он мог бы умереть от болевого шока.

Как выяснил «Доктор Питер», «сувенир» в виде огромного фаллоса сдавил сосуды так, что наступила временная ишемия кишечника, была травмирована кишка. Хирурги выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь этот огромный инородный предмет, и наложили колостому. По словам врачей, сейчас пациент уже в состоянии, которое оценивается «ближе к удовлетворительному», но лечение еще не закончено.

Сама операция успешно прошла еще 31 октября, но слава о ней распространилась через неделю, после того как фото и видео были выложены в Сети.


– Интернет стал частью нашей жизни, и, вероятно, люди не понимают, что можно, а что нельзя туда в него выкладывать, – рассказали «Доктору Питеру» 7 ноября в клинике. – Один снял, кому-то отправил, этот кто-то выложил видео в Сеть. В больнице создана комиссия, которая разбирается, как могло произойти, что ходе одной операции были допущены два серьезных нарушения. Во-первых, нарушена медицинская этика и деонтология, и комиссия будет принимать серьезные меры в связи с этим. Во-вторых, нарушены санитарные нормы: в операционной может находиться только бригада хирургов, анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезистка, операционная медсестра. Но всему вопреки там оказались люди, не имевшие отношения к операции.

Как сообщили в больнице, по результатам разбирательств все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Полностью материал читайте на портале «Доктор Питер».

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