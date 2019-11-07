«Мы будем вот так постоянно»: недовольные пайщики «Румболово-сити» перекрыли дорогу во Всеволожском районе

Несостоявшиеся жильцы ЖСК «Румболово-сити» днём 7 ноября перекрыли Щегловскую дорогу во Всеволожском районе Ленобласти. Десяток людей дефилировали по пешеходному переходу, не пропуская машины. Ролик с акции выложили в социальных сетях.

«Нас кинули, «Румболово-сити». Мы перекрыли дорогу, чтобы нас заметили. Неоднократные обещания от чиновников уже надоело терпеть. Мы будем ходить вот так постоянно. Сейчас соберём машины», – говорит автор одного из видео.

В ответ на обещание вызвать полицию он отвечает, что «это хорошо и надо». Впрочем, пайщики позволяли проехать водителям по уважительной причине и расступились перед машиной, в которой сидел ребёнок с температурой.

По информации 47 news, власти Ленобласти ведут переговоры с потенциальными инвесторами о достройке «Румболово-сити», однако пока результатов нет: объект экономически непривлекателен. Сейчас не готовы три из пяти трёхэтажных домов.



