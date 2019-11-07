Такие витражи – и без охраны. Ценные интерьеры в Петербурге не вписались в закон

Исторические интерьеры, которые расположены в домах, не защищенных статусом памятника, не попадут в новый проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Об этом 7 ноября в ходе заседания рабочей группы в Законодательном собрании сообщил замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников историии и культуры Александр Кононов.

Проработка списка адресов зданий с сохранившимися историческими интерьерами — оконными заполнениями, решетками, витражами, лестничными ограждениями, дверями — значилась в разработанном КГИОПом техническом задании, подчеркнул эксперт. Градозащитники успели обследовать и составить список из сотни подходящих зданий в четырех центральных районах города. Кропотливая работа, по словам Кононова, «пошла в корзину».

«Представители исполнительной власти и Заксобрания неоднократно говорили, что это очень важная тема, чтобы мы новым проектом зон охраны охраняли интерьеры тех зданий, которые не являются памятниками. Была проделана большая работа, выявлено порядка сотни зданий, где исторические интерьеры сохранились комплексно. Этот список проходил юридическую оценку. Мы потратили огромное количество времени впустую, чтобы в конце получить заключение юристов КГИОПа, что нет возможности (включить пункт в проект зон охраны). Они говорят о том, что 820-й закон – это механизм охраны исторической среды, а это градостроительное понятие. То есть мы охраняем габариты, внешний облик, а все, что происходит внутри здания, – это никакая не историческая среда», – рассказал замглавы ВООПИиК.

Он напомнил, что федеральный закон спорит с позицией профильного комитета Смольного, так как определяет архитектурный объект как совокупность наружных и внутренних элементов. Кононов считает, что необходимо либо присваивать всем зданиям из списка статус памятников, либо же разработать для охраны интерьеров отдельный закон.

В Петербурге нередки случаи, когда здания, не являющиеся памятниками, лишались ценных интерьеров в ходе ремонта. Так, например, был утрачен цветной витраж в доме номер 5 на Введенской улице, его заменили современным пластиковым стеклопакетом. Аналогичный конец ждал бы и витражи доходного дома А. А. Гаригина на Мытнинской улице, если бы местный житель своевременно не выудил его из кучи строительного мусора. Возвращение декоративного элемента на место заняло почти два года.



