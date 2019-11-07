В Госдуме объяснили снижение рождаемости интернет-зависимостью

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова посетовала на то, что «сетевая организация поведения» российской молодежи оказывает негативное влияние на институт семьи в стране.

«Большинство молодых людей буквально живут в Интернете. И разумеется, зависят от него», – цитирует 7 ноября заявление Епифановой ТАСС.

По ее словам, время, проведенное в Сети, формирует «индивидуализм и эгоизм современного человека», что и приводит к утрате ориентиров. «Сетевая организация поведения людей», как указывает Епифанова, остается одной из причин снижения рождаемости в стране.

«Нас очень тревожит, что в России начиная с 2016 года наблюдается убыль населения. И по прогнозам, она будет продолжаться до 2023 года», – отметила вице-спикер.



