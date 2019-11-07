После смертельного наезда на женщину с коляской жители Калининградской области требуют справедливости с помощью петиции

В Калининградской области после смертельного ДТП жители создали петицию с требованием осудить водителя на максимальный срок. Под колесами автомобиля погибла женщина, а ее 2-летнего сына спасли неравнодушные очевидцы. Водитель же с места происшествия скрылся.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 3 ноября, в 14:29. На въезде в город Пионерский автомобиль Mazda сбил 36-летнюю женщину и ее 2-летнего сына в коляске и скрылся. Пострадавших отбросило в придорожную канаву. Женщина погибла на месте, а ребенка вытащили проезжавшие мимо автомобилисты и доставили в ближайшую больницу, сообщает 7 ноября пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

Малыша госпитализировали в реанимацию. К счастью, ребенок выжил и через некоторое время был переведен в отделение нейрохирургии. По данным на 7 ноября, его состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному, и мальчик находится в обычной палате, пишет портал Klops.ru со ссылкой на региональный минздрав.

Подозреваемого водителя задержали спустя сутки после ДТП. Ночью и на рассвете полицейские обследовали все адреса, где когда-либо видели фигуранта, и обнаружили мужчину по одному из них. 28-летний житель Зеленоградского района уже был лишен прав, но это не помешало ему сесть за руль. Брошенный автомобиль со следами ДТП тоже был найден.





Видео: УМВД России по Калининградской области/YouTube

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). 5 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, он останется под стражей до 4 января, передает Kaskad.tv. Защита просила ограничиться домашним арестом.

После этого на сайте Change.org появилась петиция, адресованная Калининградскому областному суду, региональному правительству и областному УМВД, с заголовком «Хотим справедливости!» и требованием приговорить водителя к максимальному сроку лишения свободы. По словам автора петиции, мужчина был лишен прав в марте 2019 года за отказ от прохождения медосвидетельствования, но все равно сел за руль, и нет гарантии, что он не сделает это снова.

«Адвокат в интервью сообщил о готовности материальной и моральной помощи семье Натальи П., назвав любое ДТП стечением обстоятельств. Но можно ли игнорировать тот факт, что злоумышленник и в этот раз отказался проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови?! Или что он покинул место преступления, оставив в опасности выжившего ребёнка. И в конце концов, управлял транспортным средством, не имея водительских прав. Разве все это является стечением обстоятельств в данном случае?!» – говорится в пояснении.

На данный момент петицию подписали более 3000 человек.

Накануне в Сети появилось видео от очевидца ДТП, который отвез пострадавшего ребенка в больницу. На запись попали и опасные маневры «Мазды» до наезда.

Видео: «Клопс. Ru»/YouTube