Двойник полегче помог жирному Виктору попасть на рейс «Аэрофлота»

Живущий в Риге уроженец Владивостока пытался попасть на историческую родину с котом Виктором, но в Москве усатый оказался толстоват для путешествия в салоне самолета. Хозяину пришлось хитрить и искать двойника.

На историю путешествия Виктора и его хозяина Михаила обратил внимание телеграм-канал Baza 7 ноября, владелец кота рассказал ее на своей странице в Facebook накануне. По словам мужчины, он летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Проблем с сотрудниками аэропорта в Латвии у него не возникло, и кот долетел практически благополучно.

«На взлёте и посадке Виктору было хреновато от перепада давления, и я весь полёт (а он, по сути, и состоит из взлёта и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. Кот не понимал, что происходит, и жалобно заглядывал в глаза в поисках ответа», – описывает россиянин первую часть полета.

В Шереметьево в ветпаспорте была поставлена соответствующая отметка, пассажиры пошли регистрироваться на следующий рейс. Представитель авиакомпании «Аэрофлот» потребовала поставить кота на весы, и выяснилось, что в Викторе пара лишних килограммов.





«Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг», – отметил Михаил.

Увещевания не подействовали, коту светили лишь восемь часов лёта в холодном багажном отсеке. Жалея пережившего стресс питомца, россиянин лететь отказался.

Чтобы все же добраться до Владивостока, он кинул клич среди своих московских знакомых в соцсети и на следующий день отыскал такого же по расцветке кота, но полегче. Подменный мини-Виктор, а на самом деле кошка Фиби, прошел контрольное взвешивание, санкционировал место в теплом салоне и после регистрации уступил место реальному путешественнику. Пара благополучно добралась до пункта назначения, но билет пришлось покупать в бизнес-классе.

Правила перевозки животных рейсами «Аэрофлота» не допускают веса животного больше восьми килограммов вместе с переноской.