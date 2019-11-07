Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил стипендиатов программы Альфа-Шанс

Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банк

Торжественная церемония вручения стипендиальных сертификатов состоялась 6 ноября в стенах Санкт-Петербургского Государственного Экономического университета (СПБГЭУ).

16 студентов Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета (СПБГЭУ), Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 000 рублей в течение первых двух лет обучения. Единственное условие – учиться на «отлично» и «хорошо». Если стипендиат не справляется, то на его место зачисляется студент из резервного списка

Конкурс на стипендию проходил в три этапа: сбор портфолио, эссе по заданной теме и очное собеседование с представителями вуза и Альфа-Банка.

К участию в конкурсе были пригашены студенты первого курса бюджетного отделения:

победители/призеры заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников,

обладатели 100-балльных результатов ЕГЭ,

обладатели рекордов и достижений в области спорта, культуры, литературы,

активные участники социально-благотворительных и волонтерских проектов.

«Я рад поздравить ребят с вступлением в нашу стипендиальную программу. Реализуя «Альфа-Шанс» в Северной Столице, мы поддерживаем этих социально активных людей. Надеюсь, что программа поможет молодым и перспективным ребятам в решении новых, амбициозных задач, стоящих перед ними. Это инвестиции в их будущее, которые дарит Альфа-Банк сегодня», – отмечает Илья Злуницын, региональный управляющий Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка.

Программа стипендиальной поддержки студентов «Альфа-Шанс» была учреждена в 1995 году. В настоящее время она охватывает 18 крупных вузов в 14-ти городах России. Из года в год Альфа-Банк дает возможность одаренной и перспективной молодежи сосредоточиться на получении новых знаний, оказывая финансовую поддержку в течение первых двух лет обучения.

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