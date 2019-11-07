85 судаков и леска длиной в 240 метров. Браконьер под Петербургом наудил на 300 тысяч

Пограничники в Выборгском районе Ленобласти задержали рыбака, который поднял сетями более восьми десятков особей ценного вида окуневых. Как пишет 7 ноября 47news со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ России, ущерб оценили почти в 300 тысяч рублей.

По данным пограничников, у россиянина в Выборгском заливе нашли сети из лески длиной 240 метров. Из них достали 85 судаков (общий вес около 35 килограммов), а также несколько килограммов других видов рыбы.

Фото: пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба»).



