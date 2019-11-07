Петербуржца остановили на границе с 45 кг взбитых сливок - «на всю семью». Таможня не поверила

Взбитые сливки притормозили петербуржца на эстонской границе: при разрешенной норме 5 кг на продукты он вез 45. Две сумки крема, уверял россиянин, – запасы на всю семью.

О нарушителе-сладкоежке 7 ноября рассказало Северо-Западное таможенное управление. Машину петербуржца осмотрели на пункте пропуска в Ивангороде. Водитель уверял, что декларировать ему нечего, но таможенники нашли в салоне 132 баллона со взбитыми сливками, которые потянули почти на 45 кг.

«Объясняя ситуацию, гражданин пояснил, что везет продукт для личного использования, а точнее, для всей своей семьи», – отметили в пресс-службе.

Посочувствовав родственникам – любителям молочного, таможенники все же выписали два протокола — за недекларирование сливок и за отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз в РФ продукции животного происхождения.



