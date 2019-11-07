«Будет очередное Купчино». Реновации дают еще пять лет на снос Нарвской заставы

Рабочая группа Заксобрания Петербурга по выработке концепции сохранения исторического центра поддержала продление действия законодательной лазейки, позволяющей сносить исторические здания на Нарвской заставе из-за нужд реновации, сообщает 7 ноября корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Поправку о продлении возможности сноса исторических зданий на Нарвской заставе в рамках общественных обсуждений проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия предложила компания «СПб Реновация». Застройщик осуществляет в этом квартале реновацию. Демонтаж исторических зданий в этой локации допускал и предыдущий проект зон охраны, однако «срок действия» скидки закончился 1 января 2019 года. Компания попросила продлить действие разрешения еще на 10 лет, рабочая группа рекомендовала принять компромиссный вариант — до 1 января 2023 года.

Замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов заявил, что если разрешение на снос продлят, ВООПИиК не будет поддерживать проект о зонах охраны.

«Нарвская застава — это действительно город-сад. Там малоэтажная застройка. Реконструируйте это с сохранением внешнего облика. Но для этого нужна совершенно другая концепция, не реновация с точечными многоэтажными домами. Ну и что — будет очередное Купчино», – пояснил эксперт.



