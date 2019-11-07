«У нас туристы — враги города». Экскурсионные автобусы стоят на своем, не заглушая мотор

Читатели «Фонтанки» жалуются на экскурсионные автобусы. Они паркуются где хотят и часами стоят с включенным мотором. Даже на излете туристического сезона легче не становится.

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

В редакции «Фонтанки» накопилась целая подборка писем читателей с жалобами на туристические автобусы. Они досаждают автомобилистам, игнорируя запрещающие остановку знаки, стоят на велодорожках, а пешеходы задыхаются от выхлопных газов — на время парковки водители не глушат мотор. Эта проблема касается и центра города, и спальных районов, где расположены недорогие гостиницы. Местных жителей раздражают шум моторов, крики загружающихся в автобусы гостей города и заторы на проездах в любое время дня и ночи. «Фонтанка» выяснила, как выглядит ситуация из кабины водителя.

«Последние годы стал очень раздражать и беспокоить автобусный беспредел в историческом центре, – пишет читательница Ирина. – Огромные туристические автобусы заполонили Конюшенную площадь, площадь Искусств, Миллионную улицу, площадь у Певческого моста. В центре стоянка таких автобусов должна быть запрещена, они нарушают обзор и уродуют город, превращая его в какой-то базар. В центре должен курсировать один туристический автобус hop on hop off, который останавливается в определенных местах».

Туристические автобусы умудряются досаждать петербуржцам даже вдали от исторического центра.





«Улица Благодатная, в здании находится китайский ресторан, – пишет читатель Дмитрий. – Автобусы привозят туристов на ужин и встают под знаком "Остановка запрещена", перекрывая целый ряд, из-за этого возникает огромная пробка в сторону ЗСД».

На улице Тухачевского туристические автобусы паркуются около гостиницы «Карелия», игнорируя запрещающие стоянку знаки, и, по свидетельствам местных жителей, регулярно становятся причиной ДТП.

Решить проблему стихийной парковки туристических автобусов не удалось не только в центре, но и в музейных пригородах: Петродворце, Пушкине и Павловске. Знаки, которые не получается игнорировать, водители оспаривают в суде. «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга ранее установила знаки «Зона запрещения остановки» с табличкой «Автобус» (маршрутки под её действие не подпадают) и завешала ими въезды в Пушкине и Петродворце, – говорит автомобильный эксперт Дмитрий Попов. – В Петродворце водители обжаловали это решение в суде, и суды встали на сторону водителей, так как в ПДД они не предусмотрены. Тогда дирекция написала письмо в столичное управление ГИБДД с просьбой согласовать знак, который ограничил бы парковку туристических автобусов. За основу взяли знак 5.27 «Зона с ограничением стоянки», но в центре разместили знак, запрещающий остановку. Однако в Москве указали: решайте проблемы с помощью тех знаков, какие есть».

Незаконная парковка — это полбеды. Ведь автобусы обычно стоят с включенным двигателем. Зимой водители греются, летом спасаются от жары под кондиционером в салоне. Запретить автобусу портить воздух на городской улице еще сложнее, чем помешать ему припарковаться где хочется. Знак 6.4 «Парковочное место» запрещает стоянку с работающим двигателем, но автобусы под такими знаками обычно и не встают. В соответствии с ПДД нельзя газовать только в жилой зоне. В остальных разрешенных для стоянки местах обязать водителя заглушить мотор может только табличка 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем».

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стоянка с включенным двигателем на городской улице сама по себе не запрещена, а около жилых домов водителям разрешается прогреваться до 15 минут. А вот нарушение правил парковки — проблема. «Отдельной статистики по туристическим автобусам не ведется. За 10 месяцев 2019 года в Петербурге и Ленинградской области водители автобусов, нарушившие правила парковки, были оштрафованы 941 раз, но в это число входят и маршрутки, и частные автобусы, и городской транспорт, – отметили в ведомстве. – Проблема есть, мы с ней боремся. Раз в три месяца проводится операция «Автобус», в ходе которой выявляются нарушители. При этом автобусы, в том числе маршрутки, редко становятся участниками ДТП, в этом году зафиксировано всего 12 таких случаев. Большинство водителей туристических автобусов — профессионалы, которые водят очень аккуратно».

«Фонтанка» прошлась по центру города и выяснила, как сами водители объясняют свое поведение.





Конюшенная площадь. Туристические автобусы стоят в два ряда, не обращая внимания на разметку. А один лихо припарковался прямо напротив Спаса на Крови, на мосту и за сплошной линией, фактически перекрыв одну полосу движения.

«То, что с нарушением стою, согласен, – говорит водитель. – Штрафуют за это часто, но нам деваться некуда. Меня последний раз штрафовали с неделю назад около «Галереи». Там остановка разрешена только для автобусов, но вдоль обочины все время припаркованы легковые автомобили. Мы встаем вторым рядом, и нас за это штрафуют. Нормальные места для парковки есть только в Петергофе и в Пушкине. Там сделали выделенные площадки для туристических автобусов. В Петергофе она бесплатная, в Пушкине стоит всего сто рублей без ограничения времени парковки». Водитель отмечает, что серьезные автобусные парки готовы платить за парковку в центре, лишь бы было где встать без нарушений. Но такой возможности нет.

Миллионная. Прямо у ног атлантов, которые держат небо на каменных плечах, туристические автобусы сбились в стадо и стоят в три ряда, оставив узкий ручеек для проезда. При этом и слева, и справа на односторонней Миллионной установлены знаки, запрещающие остановку под угрозой эвакуации. Страшно даже представить себе, как должен выглядеть эвакуатор, который мог бы все это вывезти.

Водитель, которого «Фонтанке» удалось застигнуть прямо в процессе попрания ПДД, вины не отрицает: «Конечно, нарушаю. Под знаком стою. А куда деваться? Сотрудники ГИБДД нас иногда отсюда гоняют. Уезжаем куда-нибудь на Конюшенную, потом едем за туристами обратно».

Мест, где экскурсионные автобусы могут припарковаться законно, по словам водителя, в городе всего три: около Исаакиевского собора, напротив Манежа и на площади Искусств. И этого катастрофически не хватает. «Площадь Искусств — это максимум 10 – 12 автобусов. Исаакий — ну, пускай, тоже 15. Манеж — 10. Вот и все, – говорит собеседник «Фонтанки». – Меня за парковку последний раз штрафовали весной, на три тысячи рублей. Так что привет чиновникам. Они-то могут стоять возле Исаакиевского на наших местах, и никто их не трогает. А мы в стороне, вот так, за три рубля».

Стрелка Васильевского острова. Туристические автобусы паркуются прямо напротив знака «Остановка запрещена» и ждут возвращения своих групп с включенным мотором по 15 – 20 минут.

– Скажите, вам нравится, как вы сейчас стоите? – спрашиваем водителя.

– Ну, вроде сильно ничего не нарушаю. Не мешаю никому, – смущается тот. – Более-менее нормальная ситуация с парковкой для автобусов была в городе до того, как нарисовали велосипедные дорожки. А сейчас надо припарковать автобус, а с правой стороны — велодорожка, с левой — все постоянно занято. Единственное место для нас — на площади Искусств. Но и там приходится стоять во втором ряду, потому что первый постоянно занят легковыми машинами. Сейчас меньше туристов, меньше автобусов и стало попроще. А летом — невозможно без нарушений никак.

– А есть в городе место, где можно было бы организовать парковку для автобусов?

– На Исаакиевской площади раньше автобусы стояли. А теперь там сделали места для инвалидов. За весь сезон я там увидел одну инвалидную машину. Места пустые, а автобусам стоять там нельзя. Бред.

Еще один туристический гигант встал прямо на проезжей части — напротив Ростральных колонн. На расспросы «Фонтанки» водитель реагирует без восторга — мол, приедет ГИБДД, тогда и поговорим, а пока автобус никому не мешает. «Раньше мы могли спокойно стоять на Певческом мосту, – говорит он, – а сейчас там стоянку запретили и сотрудник ДПС каждый день дежурит».

Внезапно у водителя обнаруживается группа поддержки — дама-экскурсовод, которая дает прессе мощную отповедь. «У нас нет в городе для туризма никакой инфраструктуры, – говорит она в сердцах. – У нас туристы — враги городских властей. Поэтому все марафоны, все спортивные мероприятия проводятся там, где Эрмитаж и другие туристические объекты. С перекрытием всех дорог в центре. И туристы оказываются заблокированы, не могут осуществлять культурную программу. И не имеют возможности приносить городу те доходы, которые город мог бы от них получать».

До весны город ждет некоторое затишье — туристов зимой меньше и автобусы не так активно забивают собой улицы. Но летом снова станет жарко.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»