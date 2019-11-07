Совпадение двух ям. Песков объяснил сокращение населения России

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал данные Счетной палаты, согласно которым убыль населения в РФ ускоряется четвертый год подряд.

«Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», – цитирует 7 ноября заявление Дмитрия Пескова РБК.

По словам представителя Кремля, российские власти знали об этой тенденции еще до составления нацпроектов. Более того, о проблеме уже говорил президент. «Нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости и поддержки многодетных семей», – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Счетная палата РФ сообщила о том, что к 1 сентября этого года население страны сократилось до 146,7 миллиона человек, потеряв с начала года 52,5 тысячи граждан. При этом мигранты не могут компенсировать естественную убыль населения.



