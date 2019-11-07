В Кремле не услышали заявлений Кадырова об убийстве за оскорбления в Интернете. И проверять их не собираются

В Кремле не слышали, как глава Чечни Рамзан Кадыров призывал убивать за оскорбления в Интернете. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что не готов считать Би-би-си первоисточником заявлений Кадырова. Напомним, накануне «Русская служба Би-би-си» распространила выступление главы Чечни перед правительством региона.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится, – сказал Кадыров. И добавил: – Теперь будут все говорить: «Рамзан сказал убивать», ещё что-то. [...] Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, предатели, сплетники и шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить».

Песков отказался комментировать эти слова.





«Я не читал оригиналов стенограммы этого заседания правительства и не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си... считать за первоисточник не могу и не буду», – заявил Песков.

Отметим, Би-би-си опубликовала также видеозапись выступления Кадырова, однако насколько ей доверяет пресс-секретарь Путина — неизвестно. Журналисты задали уточняющий вопрос: собираются ли в Кремле проверять эти высказывания Кадырова? На что Песков ответил: «Нет, не будут».