Ледяные яйца – теперь в шапочках и с Аляски

Ледяные шары со снежными шапочками снова в эфире – теперь сообщения о них приходят с обратной стороны Земли, с Аляски. Там природа украсила берег реки, впадающей в Северный Ледовитый океан у города Кивалина.

«Интересные ледяные формации на берегу реки Уулик около Кивалины. Мы предполагаем, что ледяные шары образовались в результате совместного воздействия сильных волн и суперхолодной воды», – пишет в своём Twitter Национальная служба погоды Аляски 6 ноября по местному времени и 7-го – по московскому.

Interesting formation of ice on the banks of the Wulik River near Kivalina. We suspect a combination of strong waves and super cold water created these ice balls. pic.twitter.com/oIM19Jle2N