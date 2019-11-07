Ледяные яйца – теперь в шапочках и с Аляски

Фото: twitter.com/NWSAPRFC

Ледяные шары со снежными шапочками снова в эфире – теперь сообщения о них приходят с обратной стороны Земли, с Аляски. Там природа украсила берег реки, впадающей в Северный Ледовитый океан у города Кивалина.

«Интересные ледяные формации на берегу реки Уулик около Кивалины. Мы предполагаем, что ледяные шары образовались в результате совместного воздействия сильных волн и суперхолодной воды», – пишет в своём Twitter Национальная служба погоды Аляски 6 ноября по местному времени и 7-го – по московскому.





Interesting formation of ice on the banks of the Wulik River near Kivalina. We suspect a combination of strong waves and super cold water created these ice balls. pic.twitter.com/oIM19Jle2N — NWS APRFC (@NWSAPRFC) 6 ноября 2019 г.

Недавно аналогичное явление зафиксировали в Финляндии, на берегу Балтийского моря – там «объекты» были больше похожи на яйца.

Петербуржцы имели возможность увидеть ледяные шары своими глазами на берегу Финского залива зимой 2014 года. Тогда для объяснения феномена специалисты использовали такие слова, как «ледяное сало», «мелкозернистый лёд», «нилос» и «блинчатый лёд».