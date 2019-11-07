Кержакову разрешили жить по средствам. Бывший футболист «Зенита» выиграл суд у первой жены

В Петербурге суд вошел в отчаянное положение тренера юношеской сборной России Александра Кержакова и оставил ему средства на существование. В тяжелое материальное положение спортсмен попал после 50-кратного снижения зарплаты из-за окончания карьеры игрока.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 7 ноября Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Выборгского райсуда о снижении алиментов на первого ребенка Кержакова примерно в 15 раз.

По соглашению с первой женой футболист с 2011 года платил 300 тысяч в месяц с последующей индексацией алиментов. К 2019 году необходимая сумма возросла до 643 тысяч — при том, что зарплата спортсмена упала с 25 млн рублей в 2015 году до 500 тысяч в 2019-м.

Кержаков просил пересмотреть соглашение, внести в него изменение. Выборгский суд утвердил сумму выплат в размере одной шестой части заработка Александра. Мария Кержакова просила взыскивать с него хотя бы по 150 тысяч в месяц.

Скорее всего, выигранный сегодня суд позволит Кержакову сохранить право выезда за границу. Этого ограничения добивалась Кержакова, так как бывший супруг задолжал ей по алиментам около 13 млн рублей. Приморский районный суд встал на сторону женщины и закрыл тренеру границу, но Санкт-Петербургский горсуд приостановил это решение до выяснения вопроса, имеет ли спортсмен право на уменьшение алиментных выплат. Выяснилось, что имеет. Кроме того, основной заработок Кержакова связан с регулярными поездками за рубеж с юношеской командой. От Российского футбольного союза он получает зарплату 250 тысяч в месяц. При «невыездном» статусе спортсмен почти наверняка потерял бы работу и, следовательно, возможность выплачивать хоть какие-то алименты.



