200 млн рублей задолженности по капремонту петербуржцы погасили в 2019 году. За этим стоит 60 тысяч судебных приказов

По данным на 7 ноября, Фонд капремонта сумел взыскать с горожан задолженность по взносам на капремонт на 193,5 млн рублей. До конца года собираются получить еще около 100 млн.

Как сообщили в фонде, за пять лет его существования собрано 19,7 млрд рублей, при этом задолженность на 1 января 2019 года составляла 1,37 млрд рублей. При этом чиновники напоминают, что в Петербурге одна из самых низких в России ставок — от 4 до 5 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома (в Москве минимум 18,19 руб., в Ленобласти — 7,2 руб. ).

Для погашения задолженности фонд в 2019 году подготовил почти 60 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов. «Фонтанка» писала об этой кампании. Активизация в первом полугодии связана с тем, что вступают в силу изменения, которые усложняют подачу заявлений. В 2018 году заявлений было 26 758.



