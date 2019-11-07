Министр спорта РФ назвал причину изменений в базе данных антидопинговой лаборатории, которую передали в ВАДА

База данных Московской антидопинговой лаборатории не подвергалась манипуляциям и изменениям при передаче Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Как сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 7 ноября, со ссылкой на заявление министра спорта Павла Колобкова, все дело в технической проблеме.

«Там никаких удалений не было, наши эксперты утверждают, что этого не было. Манипуляций, как говорит глава РУСАДА Ганус, не было. Проблема техническая, связана с работой самой системы. На ближайшей встрече компьютерных экспертов эти вопросы будут объяснены»,— заявил Колобков.

Ранее представитель ВАДА подтвердил, что Россия дала объяснения изменениям в базе данных московской лаборатории, которые обнаружились после ее передачи международным экспертам. Однако теперь от российской стороны требуют дополнительных разъяснений. От того, насколько они удовлетворят ВАДА, будет зависеть, выступит ли Россия на Олимпиаде 2020 года.



