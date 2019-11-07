Министр спорта РФ назвал причину изменений в базе данных антидопинговой лаборатории, которую передали в ВАДА
База данных Московской антидопинговой лаборатории не подвергалась манипуляциям и изменениям при передаче Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Как сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 7 ноября, со ссылкой на заявление министра спорта Павла Колобкова, все дело в технической проблеме.
«Там никаких удалений не было, наши эксперты утверждают, что этого не было. Манипуляций, как говорит глава РУСАДА Ганус, не было. Проблема техническая, связана с работой самой системы. На ближайшей встрече компьютерных экспертов эти вопросы будут объяснены»,— заявил Колобков.
Ранее представитель ВАДА подтвердил, что Россия дала объяснения изменениям в базе данных московской лаборатории, которые обнаружились после ее передачи международным экспертам. Однако теперь от российской стороны требуют дополнительных разъяснений. От того, насколько они удовлетворят ВАДА, будет зависеть, выступит ли Россия на Олимпиаде 2020 года.
Справка:
Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия. В ответ на это в сентябре 2018 года российское агентство получило условное восстановление в правах при условии выполнения ряда требований, одно из которых – передача всех допинговых баз отечественных спортсменов. После небольшой задержки, которая вызвала новую волну критики и требований повторно дисквалифицировать РУСАДА, базы были все-таки переданы.