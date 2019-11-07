Индекс Московской биржи установил рекорд. ЦБ уверяет в отсутствии «пузыря» на рынке

Крупнейший российский биржевой холдинг улучшил свои показатели, установив индекс на отметке в 3000 пунктов.

«Индекс Мосбиржи в отчетный период вырос на 144 пункта, до уровня 2894 пункта на 31 октября, и 30 октября обновил максимальный уровень 2911 пунктов за всю историю построения индекса», – сообщается 7 ноября в ежемесячном обзоре финансовых рынков Центробанка.

Улучшение показателей Московской биржи продолжается с начала года. Так, за 10 месяцев рост составил 22,1%. Центробанк считает, что увеличение стоимости российских акций связано с «общим повышательным трендом на мировых рынках акций, в целом стабильной макроэкономической ситуации в стране».

«При этом значения показателей <...> сигнализируют об отсутствии «пузыря» на рынке», – особо подчеркивает ЦБ РФ.

Индекс столичной биржи складывается из котировок 50 наиболее ликвидных ценных бумаг крупнейших эмитентов. Показатель рассчитывается с 1997 года, однако методика подсчета поменялась в 2017-м.



