«В преступнике пробудилась совесть». Угонщики вернули детскому интернату единственный автомобиль

В ингушском селе Троицкое угнали единственный автомобиль интерната для детей-инвалидов. Как пишет 7 ноября «Интерфакс», машину вернули после репортажа, вышедшего в эфире телекомпании «Ингушетия».

Автомобиль «Лада Гранта» использовали для перевозки детей в больницы, а также для других нужд учреждения. Ее угнали 1 ноября, позже на местном телевидении вышел сюжет о проблемах интерната из-за угона. В ночь на 7 ноября брат директора интерната Хамзата Мальсагова получил записку с наводкой, где можно найти машину. Ее обнаружили на парковке возле железнодорожного вокзала Назрани.

«Видимо, узнав, кому принадлежит угнанный им автотранспорт, в преступнике пробудилась совесть и он не смог покуситься на имущество и без того обездоленных людей», – рассказал «Интерфаксу» сам Мальсагов.



