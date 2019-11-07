Под Калининградом коммунальщик с прыжка наскочил на жильца, пытавшегося вернуть в дома воду. Кунг-фу попало на видео

В пригороде Калининграда сотрудник коммунальной компании проявил усердие, защищая водопроводный люк от одного из местных жителей. Несанкционированный доступ пресечён с трюками в стиле Джеки Чана.

Видео битвы за воду, которая произошла в посёлке Ласкино Гурьевского района, 7 ноября опубликовано в паблике «Янтарный ДЛБ (Калининград)». По словам очевидцев, на записи один из жильцов пытается самостоятельно вернуть водоснабжение, но встречает яростное сопротивление со стороны управляющей компании.

Один из сотрудников, которого в комментариях называют заместителем директора УК, демонстрирует неожиданную для его комплекции прыть и с наскока налетает на жильца с инструментом. Быстрой победы не выходит: защитник интересов ЖКХ разоружает противника, но и сам оказывается на лопатках.

«Это УК от застройщика у нас», – пишут в комментариях и добавляют: – «У ЗамДир УК (вы его видите на видео), вообще ничего святого нет. Жители комплекса повторно платят за установку почтовых ящиков и благоустройство территории... Своя мафия на которую никто не хочет искать управу».



