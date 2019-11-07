На платной трассе М-11 испытали новые знаки – огромные и разноцветные

Новые дорожные знаки для проезда через пункты взимания платы (ПВП) испытали на одном из участков платной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Как сообщает 7 ноября агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на госкомпанию «Автодор», первый этап тестирования прошёл в начале ноября. Знаки вывесили на короткий период, чтобы понять, как они выглядят на дороге и как их оценят пользователи.

«В рамках разработки концепции предварительного информирования пользователей при подъезде и пересечении пунктов взимания платы на одном из ПВП на участке 15-58 км трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург вывешивали знаки нового образца», – рассказали в компании.

Такие знаки предварительного информирования, скорее всего, появятся на всех трассах госкомпании, но когда – пока не решено. 5 ноября «Автодор» объявил о разработке концепции предварительного информирования пользователей при подъезде и пересечении ПВП. Организация движения у пунктов на всех дорогах будет унифицирована, что позволит водителям лучше ориентироваться. Полосы для машин с транспондерами разместят слева, и знаки на таких полосах будут везде одного и того же цвета. На «бестранспондерных» полосах развесят знаки другого цвета. Знаки над полосами будут большими – не менее 2,3 на 2,3 метра или площадью не менее 5 квадратных метров. Такой знак должен читаться с расстояния 150 метров, а при заезде с примыкающей дороги – с дистанции не менее 100 метров.





Замедления в движении перед ПВП на скоростных участках нередко возникают из-за того, что автомобилисты не успевают сориентироваться, отмечает «Автодор». Желающие оплатить наличными или с помощью банковской карты оказываются в рядах для машин с транспондерами, где нет операторов.

Трасса М-11 в настоящее время готова на 92%. До конца года её протяженность увеличится почти на 200 километров. Запустят движение по 2-му (с 97-го по 149-й километр) и 7-му (с 543-го по 646-й километр) участкам. До конца ноября обещают открыть 8-й участок, проходящий по территории Тосненского района Ленобласти и Санкт-Петербурга, по которому «Фонтанка» уже прокатилась.