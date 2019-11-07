Вышла из комы: петербургские врачи спасли молодую маму Киру Шиловскую, которую доставили спецрейсом из Турции

31-летняя Кира Шиловская, риелтор из Петербурга, впавшая в кому во время отдыха с семьей в Анталье, пришла в себя в НИИ им. Джанелидзе. И идет на поправку.

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, самочувствие пациентки улучшилось, она вышла из комы и может отвечать на вопросы. В состоянии средней степени тяжести её перевели в отделение, где продолжат оказывать медицинскую помощь. Речи о выписке пока не идет.

Как мы рассказывали ранее, Кира вместе с четырехлетней дочкой и мамой прилетели в Анталью из Петербурга по туру от компании TUI 13 октября. Они поселились в отеле Throne Seagate и отдыхали, пока 17 октября вечером девушка не почувствовала себя нехорошо.

Утром 18 октября ей стало хуже — правая нога и рука не двигались, говорила она спутано. Мама отправилась за помощью на рецепцию отеля, но там сказали, что врач будет только к 12 часам. Пока его ждали, Кира потеряла сознание — затряслась на кровати, захрипела, а изо рта пошла пена.

Турецкие врачи сначала подозревали эпилепсию, затем заявили о проблемах с мозговым кровообращением, девушка впала в кому. Неделю специалисты не давали разрешения на её транспортировку на родину. Но после новости на «Фонтанке» и вмешательства властей города, 29 октября был срочно организован спецрейс, который доставил пострадавшую в Петербург, к лучшим специалистам Северной столицы.



