СКА официально объявил о переходе Ожиганова, который вернулся в Россию из Канады из-за депрессии

Хоккейный клуб СКА официально объявил об обмене с казанским «Ак Барсом». В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, а в Петербург переехал защитник Игорь Ожиганов.

Прошлый сезон он провел в составе «Торонто». На его счету 53 матча, 7 (3+4) очков, показатель полезности «-2» при среднем игровом времени 14 минут.

Игорь Ожиганов – в СКА!



Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» произвели обмен. В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в стан армейцев переходит защитник Игорь Ожиганов. pic.twitter.com/QKH0LATVz8 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 7, 2019

Как объяснял сам игрок, он вернулся в Россию из-за бытовых проблем.





«Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву (другой российский хоккеист в составе «Торонто». – Прим. ред.), в город никуда не пойти. На Новый год прилетали родители мои и жены. Говорили по-русски, куда-то ходили. А когда все улетели, началось что-то вроде депрессии», – рассказывал Ожиганов в июне.

Ожиганов призван наладить игру СКА в обороне. Ушедшие Виктор Тихонов и Роман Рукавишников потеряли место в основном составе армейской команды.

В ближайшее время СКА должен объявить еще о нескольких обменах. Команда в октябре проиграла пять матчей подряд, что стало антирекордом команды в КХЛ. После этого армейцам удалось немного выправить ситуацию, выиграв в трех из четырех последних встреч и вернувшись на второе место в Западной конференции.