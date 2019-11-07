«Силовые машины» вложат более 4 млрд в дооснащение ЛМЗ и могут создать совместное предприятие по лопаткам

ПАО «Силовые машины» планирует инвестировать более 4 млрд рублей в техническое оснащение Ленинградского металлического завода в Петербурге для производства отечественных газовых турбин средней и большой мощности.

Кроме того, для реализации проекта нужно создать производство лопаток для новых турбин.

«Мы нашли еще несколько мелких предприятий, которые способны отработать сложный технологичной процесс. Рассматриваем варианты либо совместного предприятия с ними, либо создание собственного литейного комплекса, вопрос будет решен до конца этого года», – сказал 7 ноября начальник проекта Николай Фокин.

К 2023-2024 годам планируется наладить производство газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт. Параллельно предприятие будет с 2021 года заниматься разработкой перспективных турбин на 300-500 МВт.

Ранее в Петербурге был запущен самый мощный промышленный компьютер, на котором будут проводиться самые сложные расчеты по проекту.



