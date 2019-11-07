На стройке в Шушарах полыхала крыша. Пожарных огонь не дождался

Пожар на строительной площадке в Пушкинском районе Петербурга, который разгорелся днём 7 ноября, потушен. Помощь спасателей новостройке не понадобилась.

О ликвидации пожара сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и области. По информации ведомства, на крыше ещё не достроенной высотки вспыхнули битум и утеплитель, огонь охватил 50 квадратных метров, по этажам спуститься ему не дали.

В соцсетях делились фотографиями открытого пламени на кровле и чёрного дыма, столбом поднимавшегося над многоэтажкой. По словам очевидцев, пробраться к очагу пожарным было непросто. В МЧС уточнили, что после заявки с Новгородского проспекта на место выехали три расчёта, огонь был потушен до их прибытия.

«Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе.



