«Вертинский» приостановит движение и запретит парковку в центре Петербурга

В центре Петербурга в течение недели – с 10 по 17 ноября – будут менять схему движения транспорта из-за съемок художественного фильма «Вертинский». Восьмисерийный фильм снимают в городе с лета – в июне петербургскую улицу превратили в Одессу 1920-х годов.

Как сообщает 7 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением съемок будут перекрывать движение по нескольким улицам, частично с приостановкой движения не более чем на 15 минут в течение часа:

10 ноября с 7:00 до 23:59 – по Храповицкому мосту, набережной Мойки от переулка Матвеева до улицы Писарева, по Биржевой линии, Биржевому переулку от Биржевой линии до дома 2 по Биржевому переулку;

с 7:00 11 ноября до 23:59 14 ноября – по крайней правой полосе Большого проспекта П.С. в направлении от дома 26 к Пионерской улице и Пионерской улицы от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С.;

17 ноября с 7:00 до 23:59 – по Малой Посадской улице от Каменноостровского проспекта до Крестьянского переулка.

Также будет введено двустороннее движение:

10 ноября с 7:00 до 23:59 – по Биржевому переулку;

17 ноября с 7:00 до 23:59 – по Большой Посадской улице от Малой Посадской улицы до Малой Монетной улицы.

Кроме того, на нескольких улицах будет запрещена остановка:

с 7:00 9 ноября до 23:59 10 ноября – на Биржевой линии и в Биржевом переулке;

с 7:00 10 ноября до 23:59 14 ноября – на Пионерской улице от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С.;

с 12:00 9 ноября до 22:00 10 ноября – на набережной Ново-Адмиралтейского канала от Галерной до набережной Адмиралтейского канала, набережной Мойки от переулка Матвеева до улицы Писарева и улице Писарева от набережной Мойки до улицы Декабристов;

с 22:00 15 ноября до 23:59 17 ноября – на Малой Посадской улице от Каменноостровского проспекта до Крестьянского переулка и Большой Посадской улице от Малой Посадской улицы до Малой Монетной улицы.



