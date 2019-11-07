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07.11.2019 13:48
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Обвинение запросило 6 лет обвиняемым по делу о подводном кабеле «Ленэнерго». Уложенный по документам на дно залива, до России он не доехал

Государственное обвинение запросило по 6 лет колонии общего режима для обвиняемых по делу о кабеле «Ленэнерго» от Лисьего Носа до Кронштадта. Один из фигурантов до этого не дожил.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», прения сторон начались 7 ноября в Смольнинском районном суде. В четверг свою позицию озвучила сторона обвинения. Реального срока она хочет для гендиректора «Трест ТриНити» Александра Исаева,  бывшего первого заместителя филиала ДСО «Ленэнерго» Александра Федорова и экс-главы дирекции строящихся объектов Дмитрия Гапона. Федорова от наказания просят освободить в связи с его кончиной. Как сообщила сторона защиты, с учетом содержания в изоляторе и домашнего ареста обвиняемые уже отбыли порядка 5 лет.

«Фонтанка» подробно рассказывала о «кабельном деле». Главное следственное управление СК Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в октябре 2015 года. По версии следствия, на контракте «Ленэнерго» с «Трест ТриНити» от 2014 года было похищено 388 млн рублей. Подрядчик обязался до 31 декабря 2014 года приобрести и протянуть кабель напряжением 35 кВ от подстанции «Дамба-1», что недалеко от Лисьего Носа, до подстанции «Маяк» в Кронштадте. 13 км сети предстояло уложить по дну Финского залива с углублением на метр. Все акты были подписаны, но кабеля на следующий год под водой не нашли.

Все трое фигурантов были задержаны, а после арестованы. Федоров написал явку с повинной. Заочно обвинение предъявили и бывшему замгендиректора компании по капстроительству Илье Мещерякову, который оказался во Франции. 


В августе 2016 года в отношении Гапона, Федорова и Мещерякова было возбуждено новое дело  по ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), их действия следствие переквалифицировало.

Бывшие топ-менеджеры «Ленэнерго» провели в следственном изоляторе почти 2 года. В конце сентября 2017-го их отправили под домашний арест. В ноябре Федоров покончил с собой.


© Фонтанка.Ру
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