Купание красного. Петербургский акционист в годовщину Октября пытался смыть прошлое в Неве

Арт-группа «Сну-Сну» провела акцию «Купание красного меня» около крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге в «красный день календаря». Минусовые температуры внесли свои коррективы в задумку, однако художники даже в этом нашли метафору.

«Краснота, которая плохо смывается. Как в нашей стране краснота осталась в сердцах и мозгах», – объяснил 7 ноября «Фонтанке» акционист Александр Колпаков, после того как он, покрытый красной краской, искупался около одного из символов Октябрьской революции – крейсера «Аврора».

По словам акциониста, в основу был заложен «обряд очищения водой», который символичен для русской культуры. Колпаков отметил, что он собирался смыть с себя «красноту», однако «было холодно», поэтому купание долго не продлилось. В этом он нашел метафору того, что «краснота плохо смывается». На прямой вопрос, была ли акция антикоммунистической, художник ответил утвердительно.





Колпаков также уточнил, что пока не знает, будет ли проводить акцию на следующий год, но если он найдет единомышленников, то купание можно будет и повторить.

Напомним, праздник 7 ноября в России упразднен с 2005 года. Но для миллионов людей старшего поколения и приверженцев левых взглядов это по-прежнему день Великой Октябрьской социалистической революции.