Если заложников не было, может, есть ложный донос. Милонова все-таки проверят за срыв мероприятия на ЛГБТ-фестивале

О том, что следственный отдел по Центральному району петербургского СК начал повторную проверку действий депутата Госдумы Виталия Милонова в октябре 2018 года, стало известно на суде, где адвокат ЛГБТ-группы «Выход» Галина Ибрянова как раз обжаловала первый отказ в возбуждении уголовного дела.

Как сообщает «Выход» 7 ноября, СК не нашел оснований для уголовного преследования народного избранника, из-за действий которого 400 человек не попали в киноцентр «Москва» 24 октября на открытие фестиваля «Бок о бок». Как писала «Фонтанка», сначала Милонов звонил и требовал все отменить, затем в компании друзей пришел к центру и позвонил в 112 с сообщением о том, что в центре взяли в заложники людей.

Адвокат в своем заявлении сообщала, что следователь смешал в одну проверку как жалобы самого Милонова, так и жалобу на ложное сообщение организаторов фестиваля. При этом не были опрошены свидетели звонка и угроз депутата у киноцентра «Москва», само аудиосообщение не было изъято у оперативных служб. Также, жаловался адвокат, реальный ответ получил только сам народный избранник – раз заложников не было, то нет и дела.

На судебном заседании 29 октября представитель прокуратуры Центрального района Петербурга просил производство по жалобе прекратить, как так ранее ведомство уже отменило отказ о возбуждении уголовного дела и направило материалы на повторную проверку. Так как «Выход» с ходатайством согласился, то, как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, судья производство прекратила.



