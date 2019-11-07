Полковник ФСИН Петербурга обвинен в получении взяток на 710 млн рублей. Он отвечал за строительство Крестов

В Петербурге завершено расследование дела о взятках бывшего замначальника регионального УФСИН Сергея Мойсеенко. В окончательной редакции ему предъявили обвинение в получении 710 млн 753 тыс. рублей.

О завершении расследования 7 ноября сообщает управление СКР по Петербургу.

«С марта 2010 года по август 2015-го Мойсеенко неоднократно получил от двух генеральных директоров коммерческих структур взятку на общую сумму 710 млн 753 тыс. рублей за общее покровительство. В частности, он дал указания подчиненным сотрудникам подписывать без задержек акты выполненных работ, выдавать авансы в максимальном размере на выполнение подрядных строительных работ следственного изолятора "Кресты-2"», – говорится в сообщении.

Дело Мойсеенко, обвиненного по части 6 статьи 290 УК, направили в прокуратуру Петербурга для утверждения обвинительного заключения.





Взяткодателем, в частности, являлся гендиректор компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков, в марте приговоренный к пяти годам условно за дачу 388 млн рублей. Остальную сумму Сергею Мойсеенко передавал, по версии следствия, гендиректор компании «ГСК» Виктор Кудрин. Он освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о даче взятки.

Мойсеенко проходит еще по одному делу — об убийстве сотрудника УФСИН Петербурга. Накануне Верховный суд отменил оправдательный приговор полковнику и направил дело на новое рассмотрение.