«Лиза Алерт» будет искать людей в лесу при помощи радиомаяков. Это в разы сэкономит время и ресурсы

Новые технологии приходят на помощь поисковикам. Волонтеры «Лиза Алерт» теперь будут искать пропавших людей в лесу с помощью системы радиомаяков, разработанной инженерами московской команды «Стратонавты». Это, без преувеличения, прорыв: система сокращает время поисков, количество задействованных людей и повышает шансы спасти как можно больше потерявшихся.

О том, что поисковики берут на вооружение разработку «Стратонавтов», объявили 7 ноября в Москве – на VI Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Эффективное решение стало итогом проекта «Одиссея» (благотворительного фонда «Система»), в рамках которого инженеры из разных регионов разрабатывали технологии, которые должны работать при любой погоде, в любое время суток и находить пропавшего в лесу, даже если у него нет с собой телефона или другого источника связи. Волонтеры это оборудование тестировали в полевых условиях — в снег, в дождь и т. д. Наработки москвичей признаны лучшими. Во время испытаний человека нашли в лесу за 4 часа.

«Система поисковых радиомаяков позволяет координировать работу поисково-спасательных групп в режиме онлайн на площади 314 кв. км, в том числе в местах без источника связи, – рассказывает капитан команды «Стратонавты» Денис Ефремов. – Все радиомаяки в системе объединены в единую сеть, где каждый маяк ретранслирует данные, полученные от соседних маяков, что позволяет покрывать очень большие территории. Информация от радиомаяков поступает как в центр управления поиском, так и на персональные маяки спасателей».





Глава отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев уверен: технология позволит увеличить количество спасенных жизней. По его словам, сейчас, если поисковая группа отклоняется от заданного трека, то скорректировать зону поиска можно только после возвращения в штаб, а это часы. Радиомаяки помогают координатору поисковой операции в режиме онлайн корректировать маршрут коллег, находясь в штабе.

В проекте «Одиссея» также участвовали петербуржцы — команда «Вершина». Их разработка также признана перспективной и рекомендованной к применению поисковиками.